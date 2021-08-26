26.08.2021 (13:00)

В Уссурийском отдельном гвардейском соединении ВДВ у выпускников военных вузов проверили навыки владения стрелковым оружием

На полигоне Барановский Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в ходе учебно-методического сбора с офицерами-выпускниками высших военных учебных заведений, прибывших для дальнейшего прохождения службы в прославленное соединение, было проведено практическое занятия по огневой подготовке. Его целью было определение уровня и качества подготовки молодых офицеров.

Перед занятием военнослужащие сдали теоретический зачет по основам и правилам стрельбы. Затем они поэтапно отработали изготовку к бою, смену огневой позиции и другие элементы.

В ходе практических действий были выполнены нормативы и упражнения контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия (5,45-мм автоматы АК-74М и АК-12). Офицеры, сменяя огневые позиции, вели огонь по движущимся и появляющимся целям на различной дальности. Они также выполнили метание ручных осколочных гранат.

В ходе сбора с выпускниками высших учебных заведений предусмотрены занятия по огневой, специальной и физической подготовкам, а также по вождению боевых машин. Кроме того, для них спланирован комплекс мероприятий, призванный помочь адаптироваться им в новых воинских коллективах.



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