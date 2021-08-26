26.08.2021 (12:50)

В Республике Бурятия 26-28 августа будут работать площадки военно-технического форума «Армия - 2021»

В Республике Бурятия стартовал масштабный военно-технический форум «Армия-2021». Он проходит под эгидой Года науки и технологий и предусматривает научно-деловую программу с участием управления общевойсковой армии ВВО, правительства Республики Бурятия и промышленных предприятий.

Форум организован на семи площадках республики, четыре из которых расположены на территории города Улан-Удэ (аэродром Восточный, военный городок Сосновый бор, остров Комсомольский, станция Дивизионная). На площадках планируется проведение мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (демонстрация патриотических и исторических выставок, реконструкция исторических событий).

На аэродроме Восточный будет проведен динамический показ бронеавтомобиля «Тайфун-К» и БТР-80 с возможностью прокатиться на них посетителям форума.

Также на площадке будет организована: выставка стрелкового оружия и экипировки военнослужащих, работа интерактивного лазерного тира «Рубин-110», выступление представителей федерации армейской тактической стрельбы объединения и федерации Республики Бурятия, показ упражнений стрельб с использованием холостых боеприпасов (пневматического оружия), солдатская каша и чай из полевых кухонь.

В Сосновом Бору планируется статический показ более 11 единиц вооружения, военной и ретро техники: Т-34, 2С1, БТР-60, БРДМ-2, ИС-2, Т-55, ЗСУ-2, БМ-21, Д-30, БМ «Катюша». В «Партизанской деревне» пройдет реконструкция исторических событий времен Великой Отечественной войны, будет показана жизнь и быт партизан.

На острове Комсомольский состоится выставка более 12 единиц вооружения, военной и специальной техники. Также пройдет динамический показ БТР-80 с возможностью прокатиться на нем посетителям форума. Состоятся выступления разведывательных подразделений. Будет организована работа клуба «Лазертаг», пейнтбольного клуба, а также мотоклуба «Багги» с возможностью проезда на представленных образцах мототехники.

На площадке станция Дивизионная военно-технический форум пройдет впервые. Здесь также планируется показ более 16 единиц вооружения, военной и специальной техники. Горожане смогут увидеть выступления представителей федерации армейской тактической стрельбы с показом упражнений стрельб.

В период форума в пяти населенных пунктах Бурятского территориального гарнизона будут работать выездные агитационные бригады по отбору на службу по контракту.

Также гостей форума ждут выступления военных оркестров и коллективов Улан-Удэнского гарнизона и заслуженных артистов Республики Бурятия.

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