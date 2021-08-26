26.08.2021 (12:45)

Связисты ЗВО в ходе специальных учений развернули закрытую сеть управления войсками

Связисты Западного военного округа (ЗВО) с помощью новых комплексов «Редут-2УС» и Р-166 развернули в регионах Северо-Запада России закрытую сеть для управления войсками. Удаленность ее абонентов составила свыше 2,5 тыс. км.

Подразделения накануне были подняты по учебной тревоге и совершили марш в назначенные районы, где отработали маскировку и развернули технику, наладили рабочие частоты.

Специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил) стартовали 23 августа на территории ЗВО и завершают подготовку к совместным стратегическим российско-белорусским учениям «Запад-2021».

Всего в специальных учениях по видам обеспечения действий войск принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано до 400 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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