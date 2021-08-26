26.08.2021 (12:40)

Второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021 завершился установлением сразу четырех рекордов

В Новосибирской области в ходе второго этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021 было установлено четыре рекорда армейских игр.

Два рекорда принадлежат разведчикам команды Российской Федерации. Так, российский механик-водитель в ходе второго этапа пришел к финишу за 11 минут 52 секунды, тем самым побив рекорд 2020 года на 27 секунд. Лучшее за всю историю игр время по выполнению норматива «Наложение кровоостанавливающего жгута и оттаскивание раненого» также принадлежит российской команде и составляет 38 секунд.

Разведчики из команды Китая установили рекорд по выполнению норматива «Надевание противогаза» – за 2,2 секунды, а разведчики команды Узбекистана поставили рекорд по выполнению норматива «Скрытное выдвижение к объекту противника перебежками и переползанием на боку» – за 1 минуту 24 секунды.

Этап «Конкурс разведчиков-специалистов» включал в себя преодоление маршрута в сложной местности на боевых машинах пехоты (БМП) и выполнение нормативов по боевой подготовке. Например, механикам-водителям предстояло пройти дистанцию длиной 7,5 км на БМП и продемонстрировать навыки вождения на 15 различных препятствиях, таких как водная преграда, колейный мост, железнодорожный переезд, противотанковый ров и др.

Кроме того, участники конкурса выполняли нормативы по боевой подготовке: оказание медицинской помощи и оттаскивание раненого, скрытное передвижение к противнику перебежками и переползанием, доставка боеприпасов под огнем противника и надевание противогаза.

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