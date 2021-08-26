26.08.2021 (12:30)

В Казахстане прошла церемония открытия конкурсов «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота»

В Казахстане на территории полигона Матыбулак 40-й военной базы «Отар» состоялась церемония открытия конкурсов «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота». Проводимые с 2015 года Армейские международные игры в 5-й раз проводятся на территории Казахстана.

В текущем году в конкурсах «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота» приняли участие команды Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана.

Со словами приветствия к гостям и участникам соревнований обратился министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев: «Дорогие друзья! Поздравляю вас с началом одного из самых ярких событий вооруженных сил – Армейских международных игр! Символично, что два конкурса проходят на казахстанской земле, батыры которой всегда славились меткой стрельбой и ловким манёвром».

После выступления организаторов мероприятия был поднят официальный флаг Армейских международных игр 2021 года, ознаменовавший старт конкурсов. Исполнение всеми участниками соревнований гимна АрМИ стало символом боевого братства и содружества стран- участниц игр.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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