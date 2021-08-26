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26.08.2021 (12:25)

В Магадане на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» показали малое гидрографическое судно «Александр Рогоцкий»

На специальных площадках города Магадан впервые в его истории торжественно открылся Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2021».

Специально для жителей и гостей МВТФ были организованы экскурсии на малое гидрографическое судно (МГС) «Александр Рогоцкий» Тихоокеанского флота (ТОФ).

Также на площадках форума были подготовлены выставки вооружения и экипировки разведывательных подразделений, а морские пехотинцы показали выступление с элементами рукопашного боя.

Всего в Магадане форум проводится на трёх разных площадках: площадь Магаданская, стадион городского парка и Магаданский морской торговый порт. Завершится МВТФ «Армия-2021» 28 августа.

Кроме площадки от Тихоокеанского флота также работают выставки от управления Росгвардии, МЧС и ДОСААФ по Магаданской области.

Ежедневно на форуме работает пункт отбора граждан на военную службу по контракту и в высшие военные учебные заведения, организованный военным комиссариатом Магаданской области.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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