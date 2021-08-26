26.08.2021 (12:09)

РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова представило новый VR-тренажёр для ВДВ и спецназа

Командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков посетил экспозицию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2021».

В ходе знакомства с научными достижениями курсантов и преподавателей РВВДКУ командующему войсками представили тренажер виртуальной реальности для тактической и огневой подготовки десанта и спецназа «Хамелеон-VR-Дуэль», разработанный кафедрой вооружения и стрельбы училища совместно с специальным техническим центром «Радар».

Тренажерный комплекс разработан на основе опыта ведения боевых действий в Сирии и предназначен для обучения подразделений Воздушно-десантных войск и специального назначения тактико-специальным действиям с элементами огневого контакта днем и ночью.

«Хамелеон-VR-Дуэль» обеспечивает обучение наблюдению, разведке местности и ведению огня с использованием штатного оружия, оптических прицелов и приборов. Инновационной особенностью данного комплекса является использование в качестве противника не виртуального оппонента (компьютерной программы), а реального человека, находящегося в виртуальной среде. Тренажер работает на отечественном программном обеспечении и пока не внедрен в других силовых структурах.

Его применение позволит обеспечить эффективные тренировки днем и ночью в любой моделированной местности и обстановке, при любых погодных условиях, недоступных для реальных тренировок.

Генерал-полковник Андрей Сердюков высоко оценил научную разработку преподавателей и курсантов РВВДКУ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице