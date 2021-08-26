26.08.2021 (12:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ в ночных условиях отработали действия по остановке и досмотру транспортного средства, а также по применению спецсредств в случае невыполнения требований по остановке транспортного средства.

В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ в ночных условиях отработали действия по остановке и досмотру транспортного средства, а также по применению спецсредств, находящихся в распоряжении личного состава поста, в случае невыполнения требований по остановке транспортного средства.

В летнем периоде обучения военнослужащие мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ основное внимание уделяют занятиям в рамках программы специальной подготовки военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил.

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