26.08.2021 (12:02)

На АрМИ в Тюменской области определился состав финалистов конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут»

В ходе второго полуфинала международного этапа конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут определился состав финалистов. Лучшие из лучших будут представлять свою страну в состязание за звание лучшего инженерно-саперного подразделения мира 29 августа на полигоне Андреевский в Тюменской области. В финал конкурса вышли команды России, Вьетнама, Узбекистана и Белоруссии.

Во втором полуфинале на гоночной трассе сражались команды Индии, Венесуэлы, Египта и Вьетнама. Команда из Латинской Америки и Арабской Республики Египет принимали участие впервые. В ходе второго соревновательного дня команда Вьетнама стала лидером. Вторыми на трассе стали военные инженеры из Республики Индия. Замкнули тройку лидеров экипажи из Венесуэлы.

В ходе соревнований участники выполнили комплекс задач в составе отряда обеспечения движения. На маршруте протяженностью до 3 тыс. метров конкурсанты проложили «безопасный маршрут», разобрав лесной завал, используя машины разграждения ИМР-3 и путепрокладчики БАТ-2, оборудовали переходы через препятствия и навели 40-метровую переправу при помощи комплекта тяжелого механизированного моста ТММ. Дополнительным испытанием для инженерно-штурмовых подразделений стало метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток и преодоление паутины из колючей проволоки

Всего в международном этапе конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут» принимают участие 8 команд, представляющих вооруженные силы России, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Индии, Венесуэлы, Узбекистана и Лаоса.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств. Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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