26.08.2021 (12:10)

В иранском порту Энзели состоялся первый этап конкурса «Кубок моря» АРМИ-2021 – борьба за живучесть корабля



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В иранском порту Энзели состоялся первый этап конкурса «Кубок моря» АРМИ-2021 – борьба за живучесть корабля

В учебно-тренировочном центре ВМС Исламской Республики Иран, расположенном в городе Бендер-Энзели, состоялся первый этап конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года. Экипажи кораблей из Азербайджана, Ирана, Казахстана и России на береговом учебном тренажёре по борьбе с водой соревновались в скорости заделки различного вида повреждений корпуса.

Герметизация пробоин выполнялась аварийно-спасательным имуществом страны-хозяйки конкурса.

По выпавшему жребию российской команде пришлось выступать первым номером, который сыграл с моряками-каспийцами злую шутку. Привыкшие к своим пластырям и раздвижным упорам они не сразу приноровились к местному оборудованию и потеряли драгоценное время. Остальные команды действовали быстрее и уверенней. Победу на первом этапе одержала иранская команда. Вторыми с небольшим отставанием от лидера стали моряки из Казахстана, а третьими – из Азербайджана. При этом выступали они все в обратной последовательности относительно занятых мест.

Завтра экипаж малого артиллерийского корабля (МАК) «Махачкала» постарается улучшить результаты на новом этапе конкурса – спасательной подготовке. Командам военных моряков из пяти человек предстоит проплыть 25 метров в спасательных костюмах до спасательного надувного плота, а затем, взобравшись на него преодолеть такое же расстояние обратно к стартовой позиции, помогая себе двигаться вёслами и руками.

Справочно:

Конкурс «Кубок моря» состоит из шести этапов: морская подготовка (постановка корабля на якорь и бочку), борьба за живучесть корабля (заделка пробоин) на береговом учебном тренажёре, спасательная подготовка (посадка в спасательный плот), уничтожение плавающей мины из пулемёта и артиллерийская стрельба по морской и воздушной целям. Испытания продлятся до 3 сентября, после чего состоится церемония награждения и закрытия конкурса. В конце первой декады сентября отряд кораблей Каспийской флотилии в составе МАК «Махачкала», МАК «Астрахань» и СБ-738 вернётся в пункт постоянного базирования.

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