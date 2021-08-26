26.08.2021 (11:48)

К работе форума «Армия-2021» подключаются полигоны и площадки военных округов и Северного флота, расположенные в 15 городах и населенных пунктах

К работе Международного военно-технического форума подключаются полигоны и площадки военных округов и Северного флота, расположенные в 15 крупных городах и населенных пунктах. Об этом сегодня сообщил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко на ежедневном брифинге в объединенном пресс-центре форума «Армия–2021» и Армейских международных игр.

По информации врио начальника ГУНИД Минобороны России, вчера, 25 августа, на форуме работали представители официальных военных делегаций 34 государств.

«Особый интерес специалисты иностранных государств проявили к выставочным экспозициям «Военторга», Концерна «Высокоточные комплексы», АО «Росэлектроника», «Эникс», Госкорпорации «Росатом», Объединенной авиастроительной корпорации, «Рособоронэкспорта» и национальным экспозициям Индии, Казахстана и Пакистана», – сказал генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Он также добавил, что иностранные гости из Казахстана, Белоруссии, Вьетнама и Китая принимали участие в ключевых мероприятиях научно-деловой программы. Отмечен высокий интерес представителей Национальной освободительной армии Китая к конференции «Прогнозируемые вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации и направления их нейтрализации», которая была организованна Военной академией Генерального штаба ВС РФ.

25 августа в 52 мероприятиях научно-деловой программы приняли участие более 2 тыс. человек. Всего с начала форума проведено 138 мероприятий научно-деловой программы (88 круглых столов, 26 конференций, 15 заседаний, 9 брифингов), в которых приняли участие около 8 тыс. человек.

«Демонстрация огневых и маневренных возможностей вооружения, военной и специальной техники в ходе динамических показов для специалистов и делегаций иностранных государств прошла на полигоне Алабино и была дополнена визуализацией возможностей сил (войск) Каспийской флотилии Южного военного округа с выводом видеосигнала на экраны, – сообщил врио начальника ГУНИД, выступая перед представителями СМИ.

Динамическая программа для посетителей на авиационном кластере аэродрома Кубинка была представлена действиями пилотажных групп «Русские Витязи» (шесть Су-35С), «Беркуты» (четыре Ми-28Н), одиночным пилотажем самолетов МиГ-35С, Як-130, Л-410, вертолетов Ка-52 и Ми-28Н».

Выставку посетили 22 представителя делегаций семи иностранных государств (Руанда, Франция, Бельгия, Швеция, Иран, Вьетнам, ЮАР). 25 августа форум посетили свыше 87 тыс. человек (в 2020 году – более 77 тыс.). За четыре дня работы форума общая посещаемость достигла почти 300 тыс. человек (в 2020 году – около 276 тыс.).

Генерал-майор Дмитрий Горбатенко также проинформировал журналистов о предстоящих мероприятиях форума Он сообщил, что сегодня, 26 августа, площадки форума открываются для массового посещения, при этом специалисты продолжат свою работу. Внесены изменения в транспортную логистику, усилены пассажирские маршруты на железнодорожных и автобусных направлениях.

«К работе форума подключаются полигоны и площадки военных округов и Северного флота, расположенные в 15 крупных городах и населенных пунктах, – добавил врио начальника ГУНИД Минобороны России. – На центральной площадке в Конгрессно-выставочного центра «Патриот» планируется работа руководящего состава военного ведомства в рамках научно-деловой программы».

Кроме того, для гостей и участников форума продолжится демонстрация возможностей вооружения, военной и специальной техники на полигоне Алабино, а летная программа на аэродроме Кубинка будет продолжена завтра, 27 августа.

Для специалистов и любителей стрелкового оружия будут работать площадки Концерна «Калашников», «Высокоточные комплексы» и Многофункционального огневого центра парка «Патриот», где будет представлена возможность ознакомиться с новинками стрелкового оружия и проверить свои навыки в стрельбе под руководством опытных инструкторов.

«Ярким событием вечерней программы станет проведение финального этапа VI чемпионата «Дронбиатлон-2021», который начнется в 21:00 на площади у главной сцены форума «Армия–2021» и завершится в 23:00 церемонией награждения победителей и призеров», – отметил генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

В рамках чемпионата предусмотрены лично-командные соревнования, гонка с поражением статической (наземной) мишени, гонка с поражением воздушной мишени, гонка дронов в категории Х-класс (1000 мм), серия гонок моделей FPV-WING («летающее крыло»). В чемпионате впервые в России будет проведена гонка нового вида коптеров формата «Tiny Whoop».

Участие в соревнованиях примут четыре команды: женская сборная России, сборная Москвы, сборная Санкт-Петербурга и зарубежная сборная команда пилотов из Турции, Болгарии и Белоруссии.

Все мероприятия «Дронбиатлона» будут сопровождаться лазерными, звуковыми, светотехническими и пиротехническими спецэффектами. Кроме того, в перерывах между состязаниями зрителям будет показано выполнение фигур высшего пилотажа на радиоуправляемом самолете и вертолете.

На площадках форума состоится ряд церемоний награждения с вручением наград «За вклад в организацию и проведение форума» и «За лучшую экспозицию форума».

Гостям и участникам форума будет представлена расширенная программа культурно-художественных и патриотических мероприятий, будут работать все площадки, расположенные как в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», так и в парке «Патриот».

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