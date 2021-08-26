26.08.2021 (12:05)

В Забайкальском крае на нескольких площадках стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2021»

В Забайкальском крае с участием военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) стартовал военно-технический форум «Армия-2021». Площадки масштабного мероприятия открылись для посетителей в Чите, городе Борзя, поселках Домна и Дровяная. Также, площадка форума открыта для посещения в поселке Песчанка на территории окружного учебного центра по подготовке специалистов мотострелковых и танковых войск. В 2021 году общая концепция форума состоит во внедрении систем искусственного интеллекта.

В Чите в парке Победы на площадке форума количество вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), задействованной для показа, по сравнению с прошлым годом увеличено на 20 процентов. Гости форума могут увидеть более 100 единиц новой и модернизированной техники, которая состоит на вооружении войск ВВО.

В статической экспозиции представлены современные бронемашины «Тайфун» и «Тигр», зенитно-ракетный комплекс ПВО С-300, комплексы связи и радиоэлектронной борьбы, образцы войсковой беспилотной авиации, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, танк Т-72Б, боевая машина пехоты БМП-2, новейшая инженерная техника.

Также программой форума предусмотрен динамический показ маневренных возможностей современной военной техники. Посетители форума смогут наблюдать за розыгрышем учебного боя, в котором будут задействованы подразделения специального назначения.

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне был развернут кластер исторической техники и оружия. В составе экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 представлены противотанковая советская самоходная установка СУ-100, 7,62-мм пулемет «Максим». Также в ходе форума спланировано проведение исторической реконструкции событий, связанных с окончанием Второй Мировой войны.

На площадках форума в городе Борзе, поселках Песчанка, Домна и Дровяная военнослужащие ВВО также в рамках статического и динамического показа представят современные и новейшие образцы ВВСТ, находящиеся на вооружении воинских частей.

Культурно-досуговой программой форума повсеместно предусмотрено выступление творческих коллективов ВВО, города и края. Для удобства гостей форума развернуты полевые кухни с традиционной солдатской кашей, палатки «Военторга» с сувенирной продукцией. Кроме того, организована работа мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту.

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