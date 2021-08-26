26.08.2021 (12:00)

В рамках МВТФ «Армия-2021» продемонстрирована новейшие машины РХБ разведки на базе автомобилей «Тигр» и «Тайфун-К»

В рамках выставочной программы МВТФ «Армия-2021» на открытой площадке продемонстрирована новейшая машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8 на базе автомобиля «Тигр» и РХМ-9 на базе автомобиля «Тайфун-К».

Машины РХМ-8 и РХМ-9 в 2020-2021 году успешно прошли государственные испытания. Все заданные характеристики подтверждены в полном объеме. Машина РХМ-8 принята на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации. РХМ-9 планируется к принятию на снабжение ВС РФ до конца текущего года.

Для машин разработан абсолютно новый приборный парк, который обеспечивает увеличение скорости ведения РХБ разведки. Они позволяют производить сбор, обработку и передачу данных в режиме реального времени в систему управления войсками, повышать оперативность, достоверность и полноту выявления РХБ обстановки, увеличить точность прогноза РХБ обстановки. Кроме того, машины обеспечивают высокую безопасность расчета.

Специальное оборудование машин способно передавать информацию в бортовой информационно-навигационный комплекс, который ее обрабатывает и передает данные РХБ разведки в автоматизированную систему управления войсками ЕСУ ТЗ.

Следует отметить, что в состав машины РХМ-9 входит комплекс воздушной радиационной разведки местности на базе БЛА коптерного типа. Это позволяет проводить разведку местности без присутствия личного состава в опасных зонах. Беспилотный летательный аппарат при необходимости можно использовать для решения и других задач в интересах войск при выполнении мероприятий РХБ защиты.

Современные машины отличаются универсальностью и автономностью, а наличие в составе приборного комплекса позволяет выполнить весь комплекс задач по ведению радиационной, химической и неспецифической биологической разведки как в мирное, так и в военное время.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице