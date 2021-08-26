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26.08.2021 (11:40)

В Крымской военно-морской базе Черноморского флота прошло учение подразделения специального назначения

В Крымской военно-морской базе Черноморского флота (ЧФ) прошло учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника. Мероприятие боевой подготовки было проведено на специально оборудованном полигоне в акватории Чёрного моря.

Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС) выполнили учебно-боевые задачи в соответствии с предназначением подразделения.

В ходе учения экипаж противодиверсионного катера «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил под водой неопознанную группу водолазов.

С катера в акваторию была высажена группа боевых пловцов в специальном снаряжении, которые произвели допоиск, обнаружение и уничтожение условного противника. Они применили подводное стрелковое оружие. Затем военнослужащие осуществили контрольный осмотр района на наличие установленных под водой минно-взрывных устройств.

Роль условных диверсантов выполнили водолазные специалисты из состава отряда ПДСС.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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