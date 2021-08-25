25.08.2021 (17:20)

На форуме «Армия-2021» проведена лекция-тренинг на тему: «Заявка на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»

Одним из главных принципов контрактной системы является обеспечение конкуренции. Для выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг требуется свести к минимуму отклонение заявок участников закупок из-за несоответствия таких заявок требованиям законодательства Российской Федерации и документации о закупке.

В целях достижения указанной цели 25 августа 2021 г. в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» на стенде Департамента государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации проведена лекция-тренинг на тему: «Заявка на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)».

Слушатели лекции-тренинга получили подробные рекомендации, касающиеся заполнения заявки, ознакомились с правилами подачи первой и второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Лектор, представитель Департамента государственных закупок, обратил особое внимание на формирование второй части заявки для случая, когда в документации о закупке установлены требования к закупаемым товарам, работам услугам, связанные с применением национального режима, а также определенные законодательством о контрактной системе в сфере закупок дополнительные требования к участникам закупки.

Интерес, проявленный со стороны слушателей, количество вопросов лектору, а также содержание таких вопросов свидетельствуют о значимости проводимой Департаментом государственных закупок работе по повышению правовой грамотности потенциальных участников закупок, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа и для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.

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