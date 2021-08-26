26.08.2021 (11:55)

Российские «Тигры» удержали победу в ходе огневого этапа «Военного ралли» в Туве

В рамках проведения третьего этапа конкурса «Военное ралли» Армейских международных игр-2021 на полигоне «Кара-Хаак» в Туве все участники показали отличные результаты выполнения стрельбы из пулемета Калашникова с борта бронеавтомобиля «Тигр». Российский экипаж выполнил упражнение за 1 минуту 52 секунд и поразил 8 мишеней.

Участники «Военного ралли» на скорость выполнили установку, заряжание пулемета и стрельбу по мишеням в движении с короткими остановками, появляющимся на 10 секунд, используя всего около 50 патронов. Стрельба велась по мишеням типа «пулемётный расчет», грудным и ростовым фигурам.

По итогам третьего соревновательного дня конкурса «Военное ралли» АрМИ-2021, лучшими в огневой подготовке стали представители российской команды, на втором месте - Республика Беларусь, также в тройку лидеров вошли военные из Сербии, на четвёртом месте - экипаж сборной команды Узбекистана.

Также в этом году в борьбу за звание лучшего стрелка включились и экипажи большегрузной техники, которые выполнили норматив по огневой подготовке из автомата Калашникова АКС-74. Перед водителями и штурманами стояла задача 10 патронами поразить мишень, при этом набрать максимальное количество баллов. Лучше всех с этой задачей справился экипаж Монголии, которые набрали 186 баллов.

Международный этап конкурса "Военное ралли -2021" стартовал 22 августа 2021 года в Республике Тыва и продлится в течение недели. В нем принимают участие команды Белоруссии, России, Сербии, Китая, Монголии, Израиля и Узбекистана, а также вне конкурса —представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках «КамАЗ» и «Урал».

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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