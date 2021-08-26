26.08.2021 (11:35)

На втором этапе конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок» участники соревновались в точности стрельбы в различных условиях боя

На территории учебного центра «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. продолжается второй этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок».

На втором этапе конкурса «Одиночный стрелок» участники выполняют 3 упражнения, имитирующие различные виды боя: бой в здании, бой на болоте и бой в лесу.

Второе упражнение – бой на болотистой местности, где участникам необходимо по команде «Внимание, к бою» занять позицию и стрельбой из автомата поразить мишени по мере видимости, дальше переместиться вправо или влево по обозначенному коридору, ближние группы мишеней поразить из пистолета, на одной из позиций произвести бросок гранаты и с обязательным дострелом двух мишеней в группе после разрыва гранаты. Выполнение данного упражнения осложнено тем, что участник ведет стрельбу по мишеням из автомата и пистолета, находясь на качающейся платформе, которая имитирует болото.

Оценивались участники на основании временных показателей, точности их стрельбы, соблюдения требований безопасности.

Справочно:

В ходе 2 этапа конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок», который пройдет с 24 по 26 августа все 17 команд, представляющих свои страны, покажут свои навыки действий при бое в здании, бое на болоте и бое в лесу.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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