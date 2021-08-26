26.08.2021 (11:45)

Россия победила на международном этапе конкурса АрМИ-2021 «Дорожный патруль», впервые проходящего в Катаре

На автодроме лагеря сил военной полиции участники сборных России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара боролись за победу в упражнении, которое предусматривало замену колеса на время.

По команде судьи участники команды в количестве двух человек выставили знак аварийной остановки на установленной линии в 15 м позади автомобиля и два противооткатных упора, произвели замену левого заднего колеса. Судейская коллегия оценивала правильность и аккуратность уложенного инструмента в багажном отсеке автомобиля.

Данное упражнение являлось последним этапом в конкурсе.

В итоге первое место у команды Вооруженных Сил Российской Федерации, второе - у Республики Беларусь, бронза у сборной Республики Узбекистан, четвертыми стала сборная Исламской Республики Иран, у дебютантов, и одновременно хозяев конкурса, команды Катара - 5 место.

С победой российскую сборную поздравили руководитель делегации генерал-майор Леонид Чумаков и полковник Александр Виноградов. Они отметили, что эти соревнования доказали высокий профессионализм автоинспекторов российской военной полиции.

Конкурс «Дорожный патруль» проходил в два этапа. Первый — «Соревнование специалистов». Он включал состязания по экстремальному вождению автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, замену колеса, регулирование дорожного транспорта, разгон и экстренное торможение, экстремальную параллельную парковку. Второй — «Военно-техническая эстафета». Длина трассы эстафеты (командной гонки) составляет 3,5 км. Маршрут оборудован рядом препятствий для патрульных машин. Также участники соревнований поразили мишени из стрелкового оружия.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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