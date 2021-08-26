26.08.2021 (11:10)

В Амурском общевойсковом объединении ВВО состоялось открытие военно-технического форума «Армия-2021»

Сегодня в ряде городов Амурской области и Еврейской автономии стартовал международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2021». Основная площадка форума организована в Белогорском гарнизоне Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Кроме площадки в городе Белогорске, открыты площадки в поселке Екатеринославка и полигоне Дальневосточного ВОКУ, а также в городе Биробиджане и поселке Бабстово Еврейской автономной области.

В Белогорске форум открыли командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Александр Санчик и представители администрации города Белогорска. После торжественной церемонии по случаю открытия форума около двадцати молодых школьников приняли клятву юнармейца. Генерал-майор Александр Санчик лично поздравил молодых юнармейцев и вручил им юнармейские удостоверения и значки.

Основной темой форума в этом году стало возможности применения систем искусственного интеллекта в современных образцах вооружения.

Главной демонстрационной площадкой в городе Белогорске стал военно-патриотический парк «Патриот», в котором военнослужащие Белогорского гарнизона построили партизанскую деревню. В ней до мелочей воссозданы жизнь и быт советских партизан в годы Великой Отечественной войны.

В ходе открытия форума перед гостями форума выступили военнослужащие Белогорского гарнизона. Разведчики продемонстрировали навыки рукопашного боя, а военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения показали свой профессионализм в полной разборке и последующей сборке до рабочего состояния автомобиля УАЗ, затратив на все около 10 минут.

Творческие коллективы города Белогорска, артисты Дома офицеров и военный духовой оркестр Белогорского гарнизона подготовили и провели для участников Форума концертную программу, которая была насыщена песнями о Родине, патриотизме и верности воинскому долгу.

В течение трех дней проведения МВТФ «Арми-2021», жители и гости города смогут посетить выставки современных образцов вооружения и военной техники, стрелкового оружия, средств связи и боевой экипировки. На площадках для статического показа вооружения и военной техники представлено около 200 современных образцов военной техники, стрелкового вооружения войск и подразделений разведки, такие как новейшие автоматы АК-12 и крупнокалиберный снайперский комплекс АСВК. Представлены новейшие образцы техники связи, беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы.

Наряду с современными образцами, гости форума увидят восстановленную технику периода Великой Отечественной войны. Среди восстановленных образцов будут продемонстрированы танки Т-34-85, легендарный гвардейский реактивный миномет «Катюша», мотоциклы, а также восстановленные силами военнослужащих и членами военно-патриотических клубов образцы стрелкового вооружения.

В течение первого дня работы выставочные экспозиции МВТФ «Армия-2021» в Амурской области и Еврейской автономии смогли посетить около 7 тысяч человек.

Мероприятия форума «Армия-2021» проходят в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций

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