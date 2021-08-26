26.08.2021 (11:30)
Российские летчики укрепили лидерство после трех летных испытаний на конкурсе «Авиадартс-2021», установив рекорд прохождения этапа
После проведения трех лётных испытаний на Международном конкурсе «Авиадартс-2021» российская команда укрепила лидерство выиграв этап воздушной разведки во всех номинациях.
В ходе этапа летчикам за 12 минут предстояло в районе, площадью 50 квадратных километров, без использования технических средств обнаружить 5 целей мишеней различной формы, размера и цвета. Российские летчики обнаружили за меньшее время наибольшее количество целей.
Накануне конкурсная программа проводилась на таких этапах, как навигация и техника пилотирования. После анализа данных средств объективного контроля судейской комиссией зафиксирован рекорд в номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах.
Экипажи вертолетов Ми-8 из Ставропольского края за выполнение техники пилотирования получили максимальное количество баллов за историю конкурса – 184.
Стоит отметить, что во время полетного задания оценивались навыки выполнения летчиками фигур пилотажа парой, включая такие элементы, как восходящая и нисходящая спираль, вираж с перестроением и другие. При этом оценивалось, как точность выполнения каждой из фигур, так и выдерживание параметров строя, установленных интервалов и дистанций между вертолетами.
Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» проходит в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации. Всего около 60 экипажей.
Летчикам соревнуются в следующих элементах конкурса: визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек.
Зачет проводится в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.
В полетах задействованы самолеты J-10 и J-16 (Цзянь), H-6 (Хун), Y-9, и Y-20 (Юнь) Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.