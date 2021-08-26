26.08.2021 (11:30)

Российские летчики укрепили лидерство после трех летных испытаний на конкурсе «Авиадартс-2021», установив рекорд прохождения этапа



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские летчики укрепили лидерство после трех летных испытаний на конкурсе «Авиадартс-2021», установив рекорд прохождения этапа

После проведения трех лётных испытаний на Международном конкурсе «Авиадартс-2021» российская команда укрепила лидерство выиграв этап воздушной разведки во всех номинациях.

В ходе этапа летчикам за 12 минут предстояло в районе, площадью 50 квадратных километров, без использования технических средств обнаружить 5 целей мишеней различной формы, размера и цвета. Российские летчики обнаружили за меньшее время наибольшее количество целей.

Накануне конкурсная программа проводилась на таких этапах, как навигация и техника пилотирования. После анализа данных средств объективного контроля судейской комиссией зафиксирован рекорд в номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах.

Экипажи вертолетов Ми-8 из Ставропольского края за выполнение техники пилотирования получили максимальное количество баллов за историю конкурса – 184.

Стоит отметить, что во время полетного задания оценивались навыки выполнения летчиками фигур пилотажа парой, включая такие элементы, как восходящая и нисходящая спираль, вираж с перестроением и другие. При этом оценивалось, как точность выполнения каждой из фигур, так и выдерживание параметров строя, установленных интервалов и дистанций между вертолетами.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» проходит в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации. Всего около 60 экипажей.

Летчикам соревнуются в следующих элементах конкурса: визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек.

Зачет проводится в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

В полетах задействованы самолеты J-10 и J-16 (Цзянь), H-6 (Хун), Y-9, и Y-20 (Юнь) Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.

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