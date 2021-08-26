26.08.2021 (11:25)

Участники конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 побывали с экскурсией в Белграде

Сербия, впервые принимающая на своей земле конкурс «Страж порядка» Армейских международных игр 2021 года, познакомила участников состязаний со своей столицей Белградом. Сегодня организаторы соревнований предложили командам из шести стран окунуться в историю одного из древнейших городов Европы, побывать в старой Белградской крепости и посетить военный музей.

Осмотр достопримечательностей гости Сербии начали с Белградской крепости — самого сердца столицы страны. В сопровождении русскоговорящего гида команды прошлись по многовековому сооружению, узнали об этимологии названия города, а затем побывали в военно-историческом музее, находящемся на территории крепости, где конкурсантов познакомили с ратными подвигами сербских воинов.

Лучше рассмотреть достопримечательности Белграда иностранным гостям помог автобусный тур по центральной части города. В ходе него членам команд рассказали также об истории наименования улиц, ключевых фигурах сербской истории и памятных местах, связанных с теми или иными событиями.

В заключение поездки всем участникам конкурса дали возможность приобрести памятные сувениры.

Конкурс «Страж порядка» АрМИ-2021 стартует в сербском городе Кралево 29 августа и завершится 3 сентября. В ходе четырех этапов состязания участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 км.

Перед тем как начать соревнования, у всех команд есть еще два дня на тренировки. Жеребьевка первого этапа «Огневой» запланирована на 29 августа.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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