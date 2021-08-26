26.08.2021 (11:15)

В Китае химики-разведчики пяти стран приступили к состязаниям на конкурсе «Безопасная среда»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Китае химики-разведчики пяти стран приступили к состязаниям на конкурсе «Безопасная среда»

Сегодня на военном полигоне Корла учебного центра Сухопутных войск НОАК в рамках международного конкурса «Безопасная среда» будут разыгранные первые награды в личном первенстве.

10 расчетов РХБ разведки из 5 стран (Белоруссии, Вьетнама, России, Узбекистана и Китая) приступили к состязаниям в рамках «индивидуального зачета».

В ходе соревнований все команды будут применять технику и приборы китайского производства.

Экипажи выполнят задачи по поиску радиоактивных источников на технике, определению отравляющих веществ, выполнят задачи по отбору проб, проведут специальную обработку и преодолеют огненно-штурмовую полосу.

В составе российской команды лучшие специалисты - победители Всеармейских соревнований – курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

В этом году в Китайской Народной Республике на полигоне Сухопутных войск НОАК «Корла» пройдут три конкурса Армейских международных игр: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белорусская, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице