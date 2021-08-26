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26.08.2021 (11:05)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО завершили подготовку школ к новому учебному году

Специалисты жилищно-коммунальных служб №7 (Владикавказ), ЖКС №9 (Ханкала) и №10 (Буйнакск) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) завершили подготовку школ к новому учебному году.

Во всех школах, находящихся на территории военных городков на территории Чеченской Республики, Республик Ингушения и Дагестан, завершены мероприятия по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период. Выполнены работы по покраске стен и потолков (свыше 3000 кв. м), заменено 110 пог.м системы отопления, более 190 светильников, 50 смесителей, произведено 25 кв. м. частичной замены кровли.

Помимо ремонта внутри помещений, также облагорожены дворовые и прилегающие территории школ.

Все необходимые материалы были поставлены и распределены для ремонта своевременно и в полном объеме. Ремонтные работы выполнены качественно и в срок, претензий со стороны администраций школ нет. 1 сентября образовательные учреждения снова распахнут свои двери для учеников.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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