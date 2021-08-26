26.08.2021 (10:50)

Медики Каспийской флотилии отработали медицинское обеспечение морского десанта при высадке на побережье

В Дагестане с военнослужащими медицинских подразделений Каспийской флотилии состоялась тренировка по развёртыванию системы медицинского обеспечения в полку морской пехоты при высадке морского десанта на необорудованное побережье.

На первом этапе медики выполнили медицинское обеспечение высадки морского десанта силами своих подразделений.

Военные специалисты осуществили подъём условного пострадавшего из воды на плавсредство и оказали первую медицинскую помощь в условиях учебного боя.

Затем была организована транспортировка военнослужащего с условной баротравмой лёгких к барокамере ПРС-В (передвижная рекомпрессионная станция водолазная).

На следующем этапе на полигоне Турали медицинские подразделения отработают организацию медицинского обеспечения боевой тактической группы силами медицинской роты полка.

В специальном учении принимают участие более 100 медицинских специалистов, около 400 военнослужащих подразделений морской пехоты, боевые пловцы и водолазы, а также задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники, в том числе БТР-82А, многоцелевой тягач легкобронированный (МТЛБ), автоперевязочная АП-2, военный тягач «Урал-4320», санитарный автомобиль УАЗ-3962.

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