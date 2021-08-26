26.08.2021 (10:30)
Новые ударные беспилотники «Иноходец-РУ» поступят в войска с 2023 года
Новые ударные беспилотники «Иноходец-РУ» (также известны как «Сириус») пойдут в войска с 2023 года, сообщил на форуме «Армия-2021» заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.
«Ожидаем поставку этих машин начиная с 2023 года», – сказал замминистра.
Контракт на поставку «Иноходцев-РУ» был подписан между Минобороны России и компанией «Кронштадт» в рамках форума.
«Иноходец-РУ» – дальнейшее развитие проекта ударных беспилотников «Иноходец» (другое название – «Орион»). «Иноходец-РУ» имеет два двигателя, большую взлетную массу и может нести больше полезной нагрузки.
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