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26.08.2021 (10:30)

Новые ударные беспилотники «Иноходец-РУ» поступят в войска с 2023 года

Новые ударные беспилотники «Иноходец-РУ» (также известны как «Сириус») пойдут в войска с 2023 года, сообщил на форуме «Армия-2021» заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

«Ожидаем поставку этих машин начиная с 2023 года», – сказал замминистра.

Контракт на поставку «Иноходцев-РУ» был подписан между Минобороны России и компанией «Кронштадт» в рамках форума.

«Иноходец-РУ» – дальнейшее развитие проекта ударных беспилотников «Иноходец» (другое название – «Орион»). «Иноходец-РУ» имеет два двигателя, большую взлетную массу и может нести больше полезной нагрузки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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