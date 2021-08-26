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26.08.2021 (10:35)

В Астрахани и Каспийске мероприятия форума «Армия-2021» пройдут с соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических мер

В Астрахани и Каспийске мероприятия военно-технического форума «Армия-2021» в период с 27 по 29 августа пройдут с соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических мер. К участию будут допускаться лица, имеющие иммунитет к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания, либо с отрицательными результатами обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Также на площадках форума будут организованы: термометрия посетителей, контроль соблюдения масочного режима, развернуты пункты со средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, перчатками), антисептиками для дезинфекции рук.

Кроме того, подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Каспийской флотилии будут регулярно проводить дезинфекцию территории и объектов форума.

Всего в мероприятиях форума «Армия-2021» в Южном военном округе примут участие более 40 соединений и воинских частей. Были приглашены представители предприятий оборонной промышленности, научно-исследовательских институтов и учебных заведений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Южный военный округ
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