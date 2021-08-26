26.08.2021 (10:20)

Медицинские воинские части и подразделения ЮВО отработали эвакуацию и прием раненых на аэродромах и в морских портах

В рамках специального учения по медицинскому обеспечению была проведена масштабная операция по эвакуации раненых и доставке их в лечебные учреждения Южного военного округа (ЮВО).

Медицинские силы и средства кораблей Черноморского флота (ЧФ) обеспечили эвакуацию условных раненых с корабля, условно терпящего бедствие. На учении были отработаны различные варианты транспортировки, включая передачу раненых на спасательное судно траверзным способом, а также эвакуацию раненого вертолетом в береговую лечебную организацию.

В объединении ВВС и ПВО ЮВО штатные медицинские подразделения обеспечили доставку раненых авиационным транспортом и оказание неотложной медицинской помощи на приаэродромном приемнике, развернутом на полевом аэродроме.

Также медицинский персонал авиационных частей выполнил выгрузку раненых из воздушного судна, их эвакотранспортную сортировку, предэвакуационную подготовку, погрузку на борт воздушного судна.

Медицинские подразделения соединений и воинских частей ЮВО выполнили развертывание полевых медицинских пунктов на местности и групповые нормативы по специальной подготовке.

В специальном учении принимают участие более 100 медицинских специалистов, около 400 военнослужащих подразделений морской пехоты, боевые пловцы и водолазы, а также задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники, в том числе БТР-82А, многоцелевой тягач легкобронированный (МТЛБ), автоперевязочная АП-2, военный тягач «Урал-4320», санитарный автомобиль УАЗ-3962.

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