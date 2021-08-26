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26.08.2021 (10:15)

В ходе учения подразделений МТО ЮВО была организована массовая выдача ракет и артиллерийских боеприпасов

В ходе специального учения подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) личный состав одного из арсеналов организовал массовую выдачу ракет и артиллерийских боеприпасов.

Регламентные работы проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Силы центра управления комплексной безопасностью выполнили задачи по отражению нападения диверсионной группы условного противника, а также силами и средствами арсенала локализовали и ликвидировали очаг условного возгорания.

Для подготовки артиллерийских боеприпасов к выдаче на арсенале сотрудники расконсервировали лабораторные пункты по приведению снарядов и ракет в окончательно снаряженный вид. Погрузка боеприпасов была организована с применением средств механизации на автомобильный и железнодорожный транспорт.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осети.

Всего в специальном учении МТО задействовано до 10 тыс. человек и около 3 тыс. единиц техники в составе более 20 соединений, воинских частей и организаций МТО, а также 125 подразделений тылового и технического обеспечения.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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