Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.08.2021 (10:00)

Знамена времен Великой Отечественной войны, переданные Минобороны России на Каспийскую флотилию, отправят в музеи Астрахани и Махачкалы

На Каспийской флотилии в завершающий день военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021» состоится церемония передачи в музеи боевой славы Астрахани и Махачкалы боевых знамен частей, участвовавших в боях Великой Отечественной войны.

Знамя шефское 52-й стрелковой бригады от Астраханского городского комитета ВКП(б), знамя шефское «Бойцам, командирам и политработникам 152-й стрелковой бригады от трудящихся г. Астрахани» передадут в музей боевой славы Астрахани. Третье шефское знамя, врученное личному составу 91-й стрелковой дивизии трудящимися нефтеперегонного завода №5 ДАССР, будет располагаться в музее боевой славы г. Махачкалы.

Знамена прославленных полков и дивизий, личный состав которых героически сражался в годы войны, будут выставлены в составе экспозиций музеев как официальные символы и реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции Вооруженных Сил.

В настоящее время специалисты отдела фондов Астраханского объединённого краеведческого музея проводят реставрационные работы.

В период военно-технического форума ЮВО «Армия-2021» церемонии передачи 49 боевых знамен пройдут в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Чеченской республике, Адыгее, в Крыму и Севастополе.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота будет организована площадка форума «Армия-2021»
В городе Сухум медики ЮВО выписали из мобильного госпиталя первого пациента, выздоровевшего после COVID-19
Медики мотострелкового соединения ЮВО в условиях, приближенных к боевым, выполнили учебные задачи
Медики ЮВО приняли на лечение 42 пациента с COVID-19 в мобильном госпитале в Сухуме

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false