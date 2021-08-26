26.08.2021 (10:00)

Знамена времен Великой Отечественной войны, переданные Минобороны России на Каспийскую флотилию, отправят в музеи Астрахани и Махачкалы

На Каспийской флотилии в завершающий день военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021» состоится церемония передачи в музеи боевой славы Астрахани и Махачкалы боевых знамен частей, участвовавших в боях Великой Отечественной войны.

Знамя шефское 52-й стрелковой бригады от Астраханского городского комитета ВКП(б), знамя шефское «Бойцам, командирам и политработникам 152-й стрелковой бригады от трудящихся г. Астрахани» передадут в музей боевой славы Астрахани. Третье шефское знамя, врученное личному составу 91-й стрелковой дивизии трудящимися нефтеперегонного завода №5 ДАССР, будет располагаться в музее боевой славы г. Махачкалы.

Знамена прославленных полков и дивизий, личный состав которых героически сражался в годы войны, будут выставлены в составе экспозиций музеев как официальные символы и реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции Вооруженных Сил.

В настоящее время специалисты отдела фондов Астраханского объединённого краеведческого музея проводят реставрационные работы.

В период военно-технического форума ЮВО «Армия-2021» церемонии передачи 49 боевых знамен пройдут в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Чеченской республике, Адыгее, в Крыму и Севастополе.

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