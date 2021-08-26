26.08.2021 (09:45)
На спецучении военные медики ЮВО в полевых условиях развернули эвакуационные приемники
Пять военных госпиталей Южного военного округа (ЮВО) в рамках специального учения по медицинскому обеспечению развернули приаэродромные, припортовые и прирельсовые эвакуационные приемники.
В ходе мероприятий по приведению медицинских учреждений в повышенные степени боевой готовности личный состав медучреждений отработал перепрофилизацию коечного фонда. Все действия на спецучении военные медики выполняли в условиях противоэпидемического режима. Также медики ЮВО организовали работу в условиях массового приема раненых и больных.
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