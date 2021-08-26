26.08.2021 (09:30)

В Сухуме медики ЮВО выписали из мобильного госпиталя двух пациентов, выздоровевших после COVID-19

Два пациента, выздоровевшие после коронавирусной инфекции, были выписаны из мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого в городе Сухум (Республика Абхазия).

Пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащего врача.

Всего медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) приняли на стационарное лечение в госпитале более 40 человек. Пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Медики ЮВО в круглосуточном режиме принимают пациентов и ведут лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 100 койко-мест. При необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест.

В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

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