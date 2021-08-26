26.08.2021 (09:15)

В Волгоградской области пройдут мероприятия форума «Армия-2021»

С 27 по 29 августа в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на базе аэроклуба «Патриот» пройдут мероприятия военно-технического форума «Армия-2021», на котором будет представлено современное вооружение и техника войск Южного военного округа (ЮВО). Форум в будет работать ежедневно с 9:00 до 17:00 ч.

В статическом показе представят порядка 60 единиц боевой и специальной техники. Все желающие смогут увидеть перспективное вооружение и военную технику ЮВО, в том числе танк Т-90А, 152-мм самоходную гаубицу «Мста-С», боевые машины пехоты третьего поколения, реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1», тяжелую огнеметную систему «Буратино», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А. Также будет представлено более 70 единиц стрелкового оружия и средств ближнего боя подразделений видов, родов войск и специальных войск.

Программа динамического показа реализует 13 эпизодов, среди которых: действия группы спецназа на автомобилях «Тайфун» и «Тигр», боевые возможности мотострелкового взвода, действия военной полиции, огневые возможности БМП-3 («Летающая БМП»), огневые возможности танка Т-90 («Летающий танк»), «Танковый вальс», технические возможности БРЭМ-Л.

Для молодежи на полигоне будет действовать спортивный кластер с площадками для стрельбы из пневматической винтовки и пейнтбола. В зоне отдыха будут организованы точки общественного питания, продажи сувениров и прохладительных напитков. Здесь же военные повара мотострелкового соединения ЮВО угостят посетителей форума солдатской кашей. Атмосферу праздника и хорошего настроения поддержат творческие коллективы Волгоградского гарнизона.

Для всех желающих узнать об условиях прохождения военной службы, будет развернут мобильный комплекс отбора по контракту.

Для владельцев личного транспорта в районе проведения форума будет организована бесплатная парковка.

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