26.08.2021 (09:00)

В Симферополе впервые будет проведен Международный военно-технический форум «Армия-2021»

Впервые в столице Республике Крым – Симферополе будет проведен Международный военно-технический форум «Армия-2021» на площадках Южного военного округа. Также примет Форум город-герой Керчь.

В рамках динамического показа в Симферополе военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) и армейского корпуса продемонстрируют действия мотострелкового отделения в засаде и высадку тактического воздушного десанта с преодолением препятствий, ведением огня холостыми выстрелами из стрелкового оружия и вооружения БТР, имитацией уничтожения целей с подрывом имитационных зарядов», показ боевых возможностей танка Т-72Б3.

Для жителей и гостей Керчи разведывательные подразделения ЧФ проведут показательные выступления по рукопашному бою с элементами высадки на необорудованный участок морского побережья.

Статическая выставка вооружения, военной и специальной техники в Симферополе и Керчи будет представлена следующими образцами: танк Т-72Б3, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82А, гаубицы Д-30 и «Мста-Б», реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», противотанковый комплекс «Хризантема», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10» и «Тахион». Также для гостей форума будет развернута выставка современного стрелкового оружия.

В период работы площадок Форума будут организованы военно-спортивные кластеры, выступления творческих коллективов города и воинских частей ЧФ.

Кроме того, в каждом городе будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту.

Все желающие смогут узнать подробности о военной профессии, пройти профессиональное и психологическое тестирование для определения соответствия установленным требованиям, ознакомиться с особенностями и преимуществами военной службы по контракту, социальных льготах и гарантиях в соединениях и воинских частях Южного военного округа и Черноморского флота.

Прошедшим предварительный профессиональный отбор предложат подать заявление и пройти основные испытания для оформления на военную службу по контракту.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах общественного питания, проведения мероприятий форума – соблюдать социальную дистанцию.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» на площадках ЮВО пройдёт с 27 по 29 августа 2021 года.

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