26.08.2021 (08:30)

Выставочные площадки военно-технического форума «Армия-2021» начали работу на Камчатке и Чукотке

В зоне ответственности Войск и сил на Северо-востоке России с 10.00 по местному времени начали работу выставочные площадки Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021».

Они развернуты в 6 населенных пунктах Дальневосточного федерального округа в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе, при этом площадки в городах Магадан и Певек, поселках Усть-Большерецк и Рыркайпий начали работать впервые в этом году.

На демонстрационных площадках выставлено для посетителей 154 единицы вооружения, военной и специальной техники, в том числе новейшие подводные лодки, корабли и катера, зенитные ракетные и береговые комплексы, самолёты и беспилотные летательные аппараты, бронетехника и артиллерийские системы. Представлены на форуме корабль противоминной обороны «Яков Баляев», новейшие водолазные и гидрографические катера, противодиверсионный катер проекта «Грачонок».

Организованы экскурсии гостей на корабли и суда, показ практической работы водолазов и телеуправляемого аппарата «Марлин», образцов вооружения и снаряжения боевых пловцов.

Также в рамках МВТФ организовано проведение научно-деловой программы «круглого стола» по теме «Искусственный интеллект - технология 21 века» с привлечением научных сотрудников Института вулканологии и представителей ОАО «СВРЦ».

На площадках выставлены вооружение, военная и специальная техника береговых войск, в том числе танки Т-80, БТР-82А, ПУ БРК «Бастион» и «Бал», ПУ ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С», а также образцы автомобильной техники и экипировки времён Великой Отечественной войны.

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