26.08.2021 (08:07)

Участники международного конкурса «Эльбрусское кольцо» приступили к совершению стокилометрового марша в горах Кабардино-Балкарии

Сегодня команды выполнят специальные задачи «Параллельная переправа» и «Навесная переправа через реку», после чего приступят к совершению марша вокруг горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Военнослужащие со штатным оружием и в полной экипировке весом порядка 30 кг за 6 суток преодолеют маршрут протяженностью около 100 км с общим перепадом высоты около 3,5 км и суммарным набором (потерей) высоты на участках подъёма (спуска) около 11 км.

За шесть дней военнослужащие проделают следующий маршрут: пол. Азау – поселок Терскол – ущелье Терскол – перевал Терскол (выс. 3534 м.) – ледник Ирик (выс. 3898 м.) – ледник Ирикчат (выс. 15 3784 м.) – ледовое плато Джикаучеккез (выс. 3478 м.) – плато Ирахиксырт (выс. 2961 м.) – перевал Бурунтыш (выс. 3086 м.) – перевал Палнбаши (выс. 3691 м.) – перевал Кольцевой (3523 м.) – ледник Кукуртли – перевал Кебек (выс. 3671 м.) – перевал Вероника (выс. 3530 м.) – перевал ЭКТ (выс. 3420 м.) – ущелье Уллукам – пер. Хотютау (выс. 3549 м.) – ледник Азау Большой (выс. 3334 м.) – ледовое озеро (3264 м.) – ледник Азау Малый – п. Терскол (выс. 2462 м.).

Группы совершат марш с ориентированием в условиях высокогорья, преодолеют различные горные препятствия (скальные, ледовые, снежные склоны, осыпи), проведут спасательные работы и транспортировку условно пострадавших. Также военнослужащие совершат десантирование из вертолета армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Всего в международных соревнованиях «Эльбрусское кольцо» принимают участие более 90 военнослужащих в составе 9 команд военных альпинистов из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии.

Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнят только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.

Команду Вооруженных сил Российской Федерации на международном этапе представляет взвод альпинистов Воздушно-десантных войск, который победил на всероссийском этапе соревнования.

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