26.08.2021 (07:15)

Участники «Эльбрусского кольца» преодолели горную полосу препятствий

«Горная полоса препятствий – очень тяжёлый этап, включает в себя 11 элементов упражнений горной подготовки, что делает его самым напряжённым из всех предыдущих специальных задач конкурса. Он предусматривает преодоление скального участка, вытаскивание груза, преодоление ущелья по навесной переправе лёжа на верёвке, спуск по верёвке, метание гранат и т.д.», – рассказал главный судья соревнования «Эльбрусское кольцо» полковник Александр Украинец.

«Чтобы преодолеть горную полосу препятствий уровень общей физической подготовки бойца горного подразделения должен быть очень высоким, боец должен владеть своим телом в совершенстве: уметь переносить силовые нагрузки, быстро преодолевать склоны и также обладать высокими техническими навыками», –- добавил А.Украинец.

В ходе первых соревновательных дней участники состязались в ориентировании в горной местности, лазании по горным склонам одиночно и в связках.

Всего в международных соревнованиях «Эльбрусское кольцо» принимают участие более 90 военнослужащих в составе 9 команд военных альпинистов из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии.

Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнят только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.

Команду Вооруженных сил Российской Федерации на международном этапе представляет взвод альпинистов Воздушно-десантных войск, который победил на всероссийском этапе соревнования.

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