26.08.2021 (02:30)

В Хабаровске открылась главная площадка МВТФ «АРМИЯ-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Хабаровске открылась главная площадка МВТФ «АРМИЯ-2021»

Главная площадка Форума уже традиционно открыта в Хабаровске на аэродроме «Центральный». Помимо более 100 образцов техники статического показа, посетителям форума продемонстрируют возможности порядка 30 образцов военной техники, подразделений Минобороны, Росгвардии и МЧС.

Особенно интересным и зрелищными станут демонстрационные розыгрыши эпизодов строительства участка Байкало-Амурской магистрали, проведение специальной обработки участка местности и техники подразделениями РХБ защиты.

Инженеры Восточного военного округа представят для гостей военно-технического форума статический и динамический показы перспективных средств инженерного вооружения на аэродроме Центральный в Хабаровске.

На площадке динамического показа гости форума увидят разминирование минного поля боевой машиной разминирования (БМР-3), действия робота разминирования при обнаружении взрывных устройств, практические действия водолаза под водой, действия спасательно-эвакуационной службы, развёртывание временных дорог с применением КРВД и пропуск техники, действия станции комплексной очистки воды СКО-10. Кроме того любой желающий сможет побывать в роли сапера, то есть попробовать разминировать участок с учебными минами. Танкисты учебного центра Восточного военного округа (ВВО) исполнят танковый вальс.

Фигурное вождение четырех танков пройдет в рамках динамического показа возможностей образцов военной техники, под классическую музыку русских композиторов.

Спланирован динамический показ заряжания оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В ходе действия расчет транспортно-заряжающей машины осуществит перегрузку с помощью крана учебной аэробаллистической ракеты на пусковую установку на время.

Гости форума увидят динамический показ возможностей подразделений железнодорожных войск.

В ходе работы форума развернута площадка динамического показа: «действия личного состава ЖДВ при выполнении путевых работ». В рамках этой локации представлена работа электропневматического костыльного молотка, порохового рельсолома и дыропробойника, рельсосверлильного и рельсорезного станков.

В рамках научно-деловой программы под девизом «2021 год – год науки и технологий» спланировано проведение ряда мероприятий по применению робототехнических комплексов и искусственного интеллекта, а также демонстрация изобретений и разработок в области укрепления и повышения обороноспособности государства на площадке «Кулибин» и «Технология прорыва» с участием не только военнослужащих, но и военно-патриотических клубов, кружков моделирования.

Предусмотрена обширная культурно-художественная программа, 13 творческих коллективов в течение дня представят посетителям свои выступления.

В Восточном военном округе всегда очень серьезно относятся к организации Форума, каждый год совершенствуется его программа, открываются новые площадки, добавляются новые кластеры и элементы.

Этот год не станет исключением. ВВО развернул на территории 11 субъектов Дальнего Востока порядка 70 выставочных площадок в 37 городах и населенных пунктах, что на 25 площадок больше, чем годом ранее.

Впервые развернуты площадки Форума в Республике Саха (Якутия) и в Магаданской области, стать участниками и гостями МВТФ «Армия-2021» смогут жители таких отдаленных районов нашего региона, как поселок Певек и Мыс Шмидта в Чукотском автономном округе.

На точках статического показа будут представлены более 600 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 20 самолетов и вертолетов, порядка 8 кораблей и подводных лодок. Зрители впервые смогут увидеть 20 новейших образцов, таких как базовый тральщик «Яков Баляев» с безэкипажным катером «Сканда», бронированный санитарный автомобиль «Линза» семейства «Тайфун-К», боевой арктический вездеход «Алеут», станции комплексной очистки воды, современные образцы стрелкового оружия, снаряжения и многое другое.

Конечно же, одной из главных задач при проведении Форума будет обеспечение комплексной безопасности мероприятия, в том числе недопущение распространения коронавирусной инфекции.

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