25.08.2021 (21:30)

Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ оценил выступление вторых экипажей команд первого дивизиона

«Заезд был очень напряженным. Традиционно в первом дивизионе выступают команды имеющие большой опыт и отличные навыки. Достойно выступила команда Узбекистана, которая за три года участия смогла не только перейти из второго дивизиона в первый, но и продемонстрировала результаты тщательной подготовки и понимании ответственности» ­­- отметил генерал-полковник Иван Бувальцев.

«В «Танковом биатлоне» уже участвует 19 команд из различных государств и с каждым годом количество стран-участниц растёт. Армейские игры ежегодно увеличивают не только количество участвующих, но и географию. В 2021 году состязания игр проходят на территории 11 государств» - подчеркнул Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

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