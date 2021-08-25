Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.08.2021 (21:30)

Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ оценил выступление вторых экипажей команд первого дивизиона

«Заезд был очень напряженным. Традиционно в первом дивизионе выступают команды имеющие большой опыт и отличные навыки. Достойно выступила команда Узбекистана, которая за три года участия смогла не только перейти из второго дивизиона в первый, но и продемонстрировала результаты тщательной подготовки и понимании ответственности» ­­- отметил генерал-полковник Иван Бувальцев. 

«В «Танковом биатлоне» уже участвует 19 команд из различных государств и с каждым годом количество стран-участниц растёт. Армейские игры ежегодно увеличивают не только количество участвующих, но и географию. В 2021 году состязания игр проходят на территории 11 государств» - подчеркнул Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На полигоне Алабино закончились заезды первых экипажей этапа «Индивидуальная гонка»
В Алабино прошел очередной заезд первых экипажей этапа «Индивидуальная гонка» конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»
Рекорды армейских игр
В Подмосковном Алабино команда республики Мали дебютировала на трассе «Танкового биатлона»

Метки:
АрМИ , Танковый биатлон , Танки
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false