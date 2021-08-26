26.08.2021 (01:51)

Наплавной мост через Волгу протяженностью более одного километра навели специалисты МТО в ходе спецучений

В ходе проводимых под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова на территории Западного военного округа специальных учений по материально-технического обеспечению, в целях бесперебойной передислокации войск и материальных средств, силами подразделений МТО в кратчайшие сроки возведены мостовые железнодорожные переходы через реку Волга у ст. Ярославль и ст. Волга, а также автомобильная и железнодорожная переправы.

Военнослужащие 38 отдельной железнодорожной бригады в течении четырех суток завершили наведение наплавного железнодорожного моста, протяженностью 1228 метров у ст. Волга, применив 3 комплекта наплавного унифицированного железнодорожного моста-ленты, и открыли движение через временный мостовой переход.

По видеоконференцсвязи руководством учений осуществлялся контроль практических действий подразделений железнодорожных войск у г. Ярославль по строительству железнодорожного обхода с наведением наплавного железнодорожного моста через реку Волга из комплектов НЖМ-56, НЖМ-2020 общей длинной 784 метра, а также организацию по перевозке войск и воинских грузов с применением железнодорожной и автомобильной паромной переправы в г. Мышкин, Ярославской области с использованием барж-площадок.

Согласно замысла учения действия подразделений осложнялись огнем противника и налетами диверсионных групп на быстроходных лодках, гражданских автомобильных и плавательных средствах. Для введения противника в заблуждение, а также скрытия наведенного наплавного моста приданными инженерными подразделениями был сымитирован ложный мост из имущества «СФЕРА-ПР», который представляет собой комплект уголковых отражателей в пневмосфере устанавливаемых на якорь.

Одновременно с этим, расчетом войск радиационной, химической, биологической защиты выполнялось аэрозольное прикрытие района наведения моста. Расчетом радиоэлектронной борьбы с использованием подвижной станции разведки и подавления авиационной радиосвязи «Удар» осуществлялась постановка радиопомех и подавление электронной системы воздушной цели.

Подразделениями материально-технического обеспечения успешно отработаны вопросы технической разведки с использованием современного комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции с беспилотным летательным аппаратом «Элерон-3», который способен осуществлять передачу результатов видео-разведки в общевойсковую систему управления, а также вопросы по ликвидации очагов возгорания, эвакуации поврежденной бронетехники и восстановлению повреждённых участков наплавного железнодорожного моста. В заключительной части учения по наплавному железнодорожному мосту прошёл специальный поезд «Байкал», который предназначен для выполнения специальных задач по технической разведке, разминированию, восстановлению разрушенных железнодорожных участков, малых искусственных сооружений и боевого сопровождения воинских эшелонов. Затем по наплавному железнодорожному мосту выдвинулся воинский эшелон с военной техникой. Общая масса эшелона – 1 300 тонн, длина состава – 500 метров.

Справочно: специальное учение по материально-техническому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО одновременно проводится на полигонах, расположенных на территории Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской и Московской областях, а также на выделенных участках местности.

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