25.08.2021 (23:20)
Замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.Фомин на форуме «Армия-2021» провел переговоры с министром обороны Федеративной Республики Нигерия Баширом Салихи Магаши
Сегодня на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2021» заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин встретился с министром обороны Федеративной Республики Нигерия Баширом Салихи Магаши.
В ходе встречи были обсуждены имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.
Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия.
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