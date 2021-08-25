25.08.2021 (23:20)

Замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.Фомин на форуме «Армия-2021» провел переговоры с министром обороны Федеративной Республики Нигерия Баширом Салихи Магаши

Сегодня на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2021» заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин встретился с министром обороны Федеративной Республики Нигерия Баширом Салихи Магаши.

В ходе встречи были обсуждены имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.

Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия.

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