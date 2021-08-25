25.08.2021 (23:00)

Замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.Фомин на форуме «Армия-2021» провел переговоры с Постоянным секретарем Министерства обороны Республики Кипр Андреасом Лука

Сегодня в ходе международного военно-технического форума (МВТФ) «АРМИЯ-2021» заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с Постоянным секретарем Министерства обороны Республики Кипр Андреасом Лука.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной сфере, а также итоги пятого заседания Межправительственной российско-кипрской комиссии военно-техническому сотрудничеству, состоявшейся в Москве 24-25 августа 2021 г.

Кроме того, Стороны обменялись мнениями по текущим проблемам региональной безопасности.

Александр Фомин и Андреас Лука подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

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