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25.08.2021 (23:10)

Российские танкисты занимают лидирующую позицию по итогам индивидуальных заездов двух экипажей

Сегодня в подмосковном Алабино состоялись заезды вторых экипажей первого и второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон». В них приняли участие команды России, Китая, Узбекистана, Лаоса, Киргизии и Мьянмы.

В упорной борьбе экипажи первого дивизиона показали следующие результаты: Россия – 19 мин. 18 сек., Китай – 20 мин. 13 сек., Узбекистан – 22 мин. 35 сек.

Во втором дивизионе команда Лаоса завершила гонку с результатом 33 мин., несмотря на возникшие проблемы из-за которых была произведена замена танка. Танкисты из Мьянмы завершили заезд с итоговым временем 26 мин. 47 сек. Лучшее время показали танкисты Киргизии, которые прошли трассу за 26 мин. 15 сек.

По итогам сегодняшней гонки вторые экипажи улучшили результаты своих команд в общем зачете.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Танковый биатлон , АрМИ
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