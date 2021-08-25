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25.08.2021 (22:52)

На форуме «Армия-2021» в интересах ВКО задали новый вектор развития систем локации, опознавания и радиоуправления

На Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2021», который традиционно объединяет в военно-технической сфере экспертное и научное сообщества, состоялся круглый стол на тему: «Проблемы разработки специального программно-алгоритмического обеспечения функционирования систем локации, опознавания и радиоуправления в интересах повышения эффективности применения комплексов и систем, решающих задачи воздушно-космической обороны».

Основными участниками мероприятия стали не только представители органов военного управления, НИО и вузов Минобороны России, но и сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые имеют опыт разработки специального программно-алгоритмического обеспечения в сфере воздушно-космической обороны.

Эксперты обсудили актуальные вызовы и перспективы применения систем радиолокационного опознавания, авиационных систем радиоуправления, а также радиолокационных систем воздушного и наземного базирования.

Результатом работы участников рабочего стола стала выработка согласованной позиции и целого ряда решений в области координации научных и технический усилий, а также предложений по применению новых методов и алгоритмов функционирования систем локации, опознавания и радиоуправления в интересах повышения эффективности применения комплексов и систем, решающих задачи военно-космической обороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Наука , ВВКО
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