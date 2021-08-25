25.08.2021 (22:41)

На форуме определили приоритеты в развитии критических технологий в интересах Минобороны России

Участие в круглом столе приняли представители ВНК ВС РФ, ГУНИД МО РФ, ДИС МО РФ, ВАМТО, 3 ЦНИИ, 25 ГосНИИ, а также предприятия промышленности

Основными темами обсуждения стали приоритетные направления и использование реверс-инжиниринговых технологий в области научных исследований по критическим технологиям в области разработки ВВСТ. Участники круглого стола обсудили опыт внедрения новых технологий в сфере ВПК в условиях цифровой трансформации и вопрос защиты прав интеллектуальной собственности.

В результате работы участником мероприятия удалось выработать рекомендации по совершенствованию организационно-методических и нормативно-правовых основ реализации инновационных проектов, а также перечень предложений по организации изготовления высокотехнологичных образцов на научно-производственной базе ВИТ «ЭРА».

Научно-деловая программа МВТФ «АРМИЯ-2021» предусматривает проведение 211 мероприятий и по их количеству превосходит показатели прошлого года, когда было проведено 186 мероприятий. НДП обещает превзойти размах прошлых лет, не только по своему масштабу, но и по обилию форматов, в том числе благодаря увеличенной до пяти дней протяженности.

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