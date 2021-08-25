25.08.2021 (22:24)

Военнослужащие Балтийского флота отработали наведение понтонной переправы

На одном из полигонов в восточной части Калининградской области с дорожно-комендантским батальоном Балтийского флота проведено специальное учение по наведению понтонной переправы для переброски военной техники.

По замыслу учения разведывательно-диверсионная группа условного противника повредила автодорожный мост через водную преграду, прервав движение техники по военной автодороге. Условные противники закрепились на противоположном берегу, ведя прицельный огонь и не давая восстановить переправу.

Мотострелковый взвод, приданный автодорожникам, на боевых машинах пехоты БМП-2 переправился с помощью понтонов и катеров на другой берег и пресек действия диверсионной группы.

Подразделения батальона в кратчайшие сроки навели переправу через водную преграду протяженностью более 100 метров с применением понтонно-мостового парка.

В ходе выполнения нормативов по оборудованию переправы военнослужащие отражали нападение новых условных диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся сорвать движение колонны военной техники.

После завершения обустройства переправы была осуществлена переброска автомобильной техники.

Всего в учении было задействовано около 300 военнослужащих и до 100 единиц боевой и специальной техники.

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