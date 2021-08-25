Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.08.2021 (21:40)

В Армении участники конкурса «Воин мира» АрМИ-2021 прошли военно-медицинский комплекс этапа «Профессионал»

Фото Видео

В Республике Армения в рамках конкурса «Воин мира» Армейских международных игр 2021 года участники прошли военно-медицинский комплекс «Индивидуальное мастерство» этапа «Профессионал».

В ходе второго испытания этапа «Профессионал», прошедшего на территории воинской части Минобороны Армении в городе Иджеван, конкурсанты согласно жребию по одному в экипировке с оружием соревновались в эвакуации условно раненного военнослужащего с поля боя и в оказании ему первой медицинской помощи.

Участниками конкурса выполнялась временная остановка наружного кровотечения руки пострадавшего с помощью кровоостанавливающего резинового жгута, с обозначением даты и времени наложения жгута.

Затем с соблюдением правил маскировки производилось оттаскивание раненого по-пластунски на спине или на боку до рубежа наложения повязки с использованием пакета перевязочного индивидуального. После чего конкурсант эвакуировал раненого с помощью плащ-палатки. Правильность наложения жгута и повязки проверялась на финише полевым арбитром.

Согласно программе конкурса, общая длина соревновательной дистанции составляла для мужчин 60 метров, для женщин – 30 метров.

По завершении трехдневного этапа «Профессионал», в программу которого входят 3 испытания: комплекс упражнений боевой подготовки, военно-медицинский комплекс «Индивидуальное мастерство» и ориентирование на местности, – судейская комиссия конкурса определит лучших в командном и личном зачете. По итогам каждого испытания судьями фиксируется время, показанное участником, с учетом штрафных секунд.

Программа конкурса «Воин мира» рассчитана на 14 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», соревнования по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и уже пройденный литературно-художественный и танцевально-творческий этап «Кавалер» («Сударыня»).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В парке «Патриот» развернуты площадки «Клуба болельщиков» конкурсов АрМИ-2021 «Десантный взвод» и «Полярная звезда»
В Республике Беларусь участники конкурса «Полярная звезда» состязались в эвакуации условного раненого
Команда ВМФ России дважды обновила свой же рекорд по прохождению дистанции конкурса «Морской десант» в Приморском крае
После первого летного дня конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021 российская команда стала лидером во всех номинациях

Метки:
АрМИ , Воин мира
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false