25.08.2021 (21:40)

В Армении участники конкурса «Воин мира» АрМИ-2021 прошли военно-медицинский комплекс этапа «Профессионал»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Армении участники конкурса «Воин мира» АрМИ-2021 прошли военно-медицинский комплекс этапа «Профессионал»

В Республике Армения в рамках конкурса «Воин мира» Армейских международных игр 2021 года участники прошли военно-медицинский комплекс «Индивидуальное мастерство» этапа «Профессионал».

В ходе второго испытания этапа «Профессионал», прошедшего на территории воинской части Минобороны Армении в городе Иджеван, конкурсанты согласно жребию по одному в экипировке с оружием соревновались в эвакуации условно раненного военнослужащего с поля боя и в оказании ему первой медицинской помощи.

Участниками конкурса выполнялась временная остановка наружного кровотечения руки пострадавшего с помощью кровоостанавливающего резинового жгута, с обозначением даты и времени наложения жгута.

Затем с соблюдением правил маскировки производилось оттаскивание раненого по-пластунски на спине или на боку до рубежа наложения повязки с использованием пакета перевязочного индивидуального. После чего конкурсант эвакуировал раненого с помощью плащ-палатки. Правильность наложения жгута и повязки проверялась на финише полевым арбитром.

Согласно программе конкурса, общая длина соревновательной дистанции составляла для мужчин 60 метров, для женщин – 30 метров.

По завершении трехдневного этапа «Профессионал», в программу которого входят 3 испытания: комплекс упражнений боевой подготовки, военно-медицинский комплекс «Индивидуальное мастерство» и ориентирование на местности, – судейская комиссия конкурса определит лучших в командном и личном зачете. По итогам каждого испытания судьями фиксируется время, показанное участником, с учетом штрафных секунд.

Программа конкурса «Воин мира» рассчитана на 14 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», соревнования по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и уже пройденный литературно-художественный и танцевально-творческий этап «Кавалер» («Сударыня»).

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