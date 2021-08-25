25.08.2021 (19:28)

На Клязьме специалисты МТО Западного военного округа впервые после Великой Отечественной войны наведут деревянный мост для проезда тяжелой техники

В рамках специальных учений подразделений материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) на реке Клязьме на границе Владимирской и Нижегородской областей специалисты понтонно-мостовых батальонов развернут четыре мостовых перехода.

Одной из переправ станет высоководный деревянный мост из дощато-гвоздевых ферм длиной 135 метров и грузоподъемностью 40 тонн, который возводится впервые со времен Великой Отечественной войны. Его использование обеспечит круглогодичный пропуск транспорта после проведения учения.

Также специалисты МТО округа создадут наплавной мост-ленту из комплекта понтонно-мостового парка (ПМП), паромную переправу и средний автодорожный разборный мост длиной 150 метров и грузоподъемностью также 40 т.

По опыту ведения боевых действий в Сирии будут возведены ложные мосты с использованием уголковых отражателей из комплекта «Сфера» и «Пирамида». Впервые будет отработан комплекс мер восстановления прерванного воинского движения через водную преграду с использованием подручных материалов. Для введения условного противника в заблуждение также будет возведен подводный мост, имитирующий разрушенный мост, но полностью обеспечивающий проход военной техники на противоположный берег реки.

При оборудовании мостовых переходов впервые будет применяться универсальная бурильная машина УБМ-85М, позволяющая сократить возведение опор на винтовых сваях более чем в два раза и буксирно-моторное звено БМЗ, способное выполнять работы на мелководье и при скорости течения реки более 2 м/с.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа проводится одновременно на 11 полигонах, расположенных на территории Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Владимирской, Псковской, Смоленской и Московской областей.

Всего на специальное учение МТО привлекается более 1,5 тыс. военнослужащих ЗВО, задействовано около 400 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице