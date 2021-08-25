25.08.2021 (18:27)

В Кронштадте на военно-техническом форуме «Армия-2021» состоится демонстрация огневых возможностей сил Балтийского флота

В Санкт-Петербурге в пункте базирования Ленинградской военно-морской базы – городе Кронштадте в период с 26 по 28 августа состоятся мероприятия военно-технического форума «Армия-2021». Среди них: динамический показ возможностей сил и средств Ленинградской военно-морской базы и статического показ вооружения и военной техники Балтийского флота.

После демонстрации флагов России, Министерства обороны и Военно-Морского Флота начнется динамический показ. На нем будут разыграны следующие эпизоды: траление и подрыв плавающей мины, огневая мощь катеров типа «Раптор» и быстроходных лодок, оказание помощи аварийному кораблю с тушением пожара на борту. Кроме того, рейдовые буксиры нового поколения РБ-20 и РБ-27 исполнят вальс в Средней бухте Финского залива.

В динамическом показе будут представлены возможности большого гидрографического катера БГК-217, БГК-772, БГК «Георгий Рыбин», базового тральщика «Павел Хенов», противодиверсионного катера типа «Раптор», жестконадувных быстроходных лодок БЛ-820 и БЛ-680, среднего модульного катера «Владимир Егоров», водолазного катера РВК-1102, пожарных катеров ПЖК-900 и ПЖК-5, рейдового буксира РБ-20 и РБ-27.

В Средней гавани для статического показа будут ошвартованы корабли и суда Балтийского флота: катер «Иоанн Кронштадтский», патрульный катер «Раптор», средний модульный катер «Нина Соколова», противодиверсионный катер «Нахимовец», десантный катер «Алексей Баринов», рейдовый водолазный катер РВК-1102, средний модульный катер «Валерий Рождественский», малый противолодочный корабль «Зеленодольск», малый ракетный корабль «Зеленый Дол», корвет «Сообразительный», учебный корабль «Перекоп», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский».

На причальной стенке Западной Усть-Рогатки посетители форума смогут увидеть береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф», зенитно-ракетный комплекс «Тор», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр».

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