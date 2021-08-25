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25.08.2021 (21:23)

В Ярославской области инженерные подразделения ЗВО соорудили мост через Волгу длиной 1,4 тыс. м

В Ярославской области в ходе специальных учений инженерные подразделения Западного военного округа (ЗВО) соорудили 9-километровый железнодорожный обход и навели через Волгу наплавной мост МЛЖ-ВФ-ВТ протяженностью до 1,4 тыс. м.

По замыслу учения железнодорожный узел был захвачен условным противником, а мост оказался разрушен авиационным ударом. Специалистам железнодорожных войск ЗВО была поставлена задача строительства обхода данного района и восстановления мостового перехода для бесперебойного движения воинских эшелонов и колесной техники.

На учении были отработаны такие важные задачи как: эвакуация поврежденной автомобильной техники, проведение технической разведки, тушение пожара пожарным поездом НАРПЖ-141, проведение сварочных работ водолазом под водой, работа паромной переправы ПМ-70, работа железнодорожной паромной переправы. В ходе учения применялись новейшие разработки предприятий области. В их числе катера и квадроциклы, а также новинка этого года – катер из полиэтилена низкого давления.

Специальное  учение с инженерными соединениями и воинскими частями по обеспечению войск Западного военного округа проходит на территории военных полигонов и специальных площадках в Ярославской, Нижегородской, Ленинградской, Владимирской, Брянской и Калининградской областях.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлечено более тысячи военнослужащих ЗВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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