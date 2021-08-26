26.08.2021 (07:00)

Российские миротворцы впервые организовали мобильную выездную приемную в отдаленных селах Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы впервые организовали мобильную выездную приемную в отдаленных селах Нагорного Карабаха

Впервые командование российского миротворческого контингента организовало мобильную выездную приемную в отдаленных селах Мардакертского района Нагорного Карабаха. В районной больнице н. п. Ванк был развернут мобильный пункт приема граждан разместили, в котором функционирует «горячая линия» по сбору сведений для поиска пропавших без вести военнослужащих, по оказанию гуманитарной помощи, содействии в трудоустройстве и другим проблемным темам.

Всего за помощью в пункт приема граждан обратились более 800 человек. В том числе более 400 обращений поступило по телефону «горячей линии».

«Командованием миротворческого контингента было принято решение о направлении в село Ванк впервые выездной общественной приемной, так как у многих граждан нет возможности прибытие в Степанакерт, в расположенную там общественную приемную. Каждый желающий может обратиться по месту нашего прибытия со своими проблемными вопросами для дальнейшего рассмотрения. Сегодня было выдано 5 тонн продовольственных товаров семьям беженцев и многодетным семьям», - сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

Военные врачи медицинского отряда российского миротворческого контингента в рамках медицинской акции в местной больнице провели консультативный прием и оказали квалифицированную медицинскую помощь 150 жителям н. п. Ванк.

«Сегодня на базе городской больницы н.п. Ванк врачи специалисты госпиталя провели амбулаторный прием и консультативный прием местного населения. Работали специалисты кардиолог, офтальмолог, отоларинголог и невропатолог. Местное население с огромной радостью приходят на консультацию в связи с тем, что в данном населенном пункте полностью отсутствует врачебный состав. Обращаются молодые пары, молодые женщины со своими маленькими детьми. Педиатрическая помощь также здесь отсутствует», - сказал военный медик Максим Караваев.

Помимо работы с обращениями офицеры центра гуманитарного реагирования обеспечили более 200 человек из многодетных семей и вынужденных переселенцев медикаментами, продовольственными наборами, предметами первой необходимости, тёплыми вещами и детскими игрушками общим весом около 5 тонн.

«Спасибо миротворцам, что они всегда помогают нам и охраняют наше спокойствие», - сказала многодетная мать 8 детей, проживающая в селе Ванк Анна Оганян. «Большое спасибо миротворцам, что они уделяют свое время нам на лечение и проблемные вопросы», - поблагодарила миротворцев жительница н.п. Ванк Арпине Мовсисян.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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